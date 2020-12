France 24 • 08/12/2020 à 10:48

L'offensive lancée par les deux principaux producteurs de cacao dans le monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana, contre des industriels a porté ses fruits. La nouvelle prime, censée assurer un revenu décent aux planteurs, va bien être payée. Également au menu de cette chronique de l'économie : les bourses européennes et asiatiques, le Brexit qui patine encore et toujours, et l'appel à la grève générale des agriculteurs indiens.