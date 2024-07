information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 10:32

Les États-Unis ont annoncé, jeudi 18 juillet, une nouvelle aide de plus de 200 millions de dollars pour les civils victimes de la guerre au Soudan. Depuis avril 2023, le pays est le théâtre d’une guerre meurtrière opposant l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des FSR de son ancien adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes.