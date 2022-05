information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 15:58

La situation est catastrophique en Guadeloupe où les urgences sont en surchauffe. Le centre hospitalier universitaire se vide de ses médecins et infirmiers et le directeur de l'établissement est parti à La Réunion. Le CHU lance une vaste campagne de recrutement. Un reportage de Marie-Lyne Plaisir et Christian Danquin.