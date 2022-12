information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 11:33

La basketteuse américaine Brittney Griner est enfin libérée après 10 mois de captivité en Russie. En échange, Moscou obtient la libération du trafiquant d'armes Viktor Bout, incarcéré aux Etats-Unis. Un chantage russe ? On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski.