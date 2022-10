information fournie par France 24 • 18/10/2022 à 14:14

"Si on ne bloque rien, on ne nous entend pas": de premiers cortèges se sont formés mardi 18 octobre en France pour la journée de "mobilisation et grève" interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Précisions de notre envoyé spécial James André, Place d'Italie.