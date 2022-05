Gouvernement Borne : du renouveau ?

information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 20:53

Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été nommé : 17 ministres, 6 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat. Deux femmes à la transition écologique: Amélie de Montchalin est nommé ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Catherine Colonna prend les affaires étrangères. Pape Ndiaye devient ministre de l'éducation nationale. Rima Abdul Malak devient la nouvelle ministre de la culture.