"Gig economy" en Inde : échapper au chômage pour tomber dans la précarité

information fournie par France 24 • 18/04/2022 à 15:08

La "Gig Economy" ou l'économie à la tâche en français n'est pas un phénomène nouveau en Inde. 80% de l'économie est informelle et des millions d'Indiens, payés à la journée, sont en situation de précarité. Cependant l'explosion du numérique et du nombre de smartphones en circulation a offert à ces travailleurs une nouvelle visibilité et un moyen d'échapper au chômage, qui n'a jamais été aussi haut en Inde depuis 3 décennies.