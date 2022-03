information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 21:18

Valérie Pécresse a présenté son projet présidentiel "de rupture" et de "reconstruction" . Malgré une baisse continue dans les sondages, la candidate Les Républicains a affirmé qu’elle serait "la surprise du second tour". Roselyne Febvre et Frederic Rivière reçoivent Geoffroy Didier, directeur de la communication de Valérie Pécresse.