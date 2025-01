Gaël Octavia et Uzi Freyja, artistes passionnantes et déroutantes

information fournie par France 24 • 06/01/2025 à 15:35

Cette semaine dans A l'Affiche, Planète Afro, Fatimata Wane reçoit deux artistes aussi insaisissables que passionnantes. Gaël Octavia est une autrice martiniquaise qui écrit du théâtre, des romans, de la poésie, réalise et peint. Elle multiplie les supports et les récits autour de son île et de notre époque et invite ses lecteurs à ne jamais croire tout ce qu’ils lisent. Sa dernière œuvre, “L’étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles”, est un recueil de nouvelles autour de la bizarrerie. A ses côtés, Kelly Rose, alias Uzi Freyja, est une artiste qui se démultiplie sur scène avec force et créativité, en produisant une musique qui mêle le rap à l'électro et au punk. Elle présente son premier album “Bhelize Don’t Cry".