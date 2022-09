G. Meloni, le post-fascisme au pouvoir ? L'extrême droite en tête en Italie, un défi pour l'Europe

information fournie par France 24 • 26/09/2022 à 20:51

En Italie, le post-fascisme aux portes du pouvoir ? Aux élections législatives de ce dimanche, l'alliance des droites obtient la majorité absolue avec 44% des suffrages, dont 26% pour Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. Celle qui devrait devenir la prochaine présidente du Conseil italien a déjà reçu le soutien de la Pologne, de la Hongrie et des partis d'extrême droite espagnole et française. Un nouveau gouvernement devrait voir le jour au plus tôt fin octobre.