Fusillades au Liban : les risques d'un embrasement ?

information fournie par France 24 • 14/10/2021 à 20:34

Au moins six morts et une trentaine de blessés dans des scènes de guérilla urbaine au Liban. Des échanges de tirs ont éclaté en marge d'une manifestation des mouvements chiites Amal et Hezbollah, venus protester contre l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth survenue l'année dernière. L'armée libanaise s'est déployée massivement dans les rues de la capitale. Des scènes qui ravivent le spectre de la guerre civile. Ces fusillades peuvent-elles dégénérer en conflit confessionnel ?