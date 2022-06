information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 18:37

Emmanuel Macron consulte à l'Elysée les dirigeants des partis nouvellement élus à l'Assemblée. Objectif: former une majorité. Un casse-tête dans un parlement divisé comme jamais. La France découvre la difficile culture du compromis. On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux.