France 24 • 26/01/2021 à 14:53

De nombreux cours à distance, des universités quasiment fermées en France à cause du coronavirus. La situation est particulièrement difficile à gérer pour les étudiants alors que leur santé mentale se dégrade et que la précarité étudiante est plus forte que jamais. (Un reportage réalisé par Noémie Roche et Julien Chehida)