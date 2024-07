information fournie par France 24 • 14/07/2024 à 10:52

Pour la deuxième fois de son histoire, le défilé du 14 juillet se tient sur l’avenue Foch, dimanche, et non sur les Champs-Élysées comme le veut la tradition. Une délocalisation provoquée par le passage de la flamme olympique dans la capitale, qui coïncide avec la fête nationale. Le thème de défilé cette année est double, avec les Jeux Olympiques et les 80 ans de la Libération. Explications et analyse avec les journalistes et invités de France 24.