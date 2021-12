France : Christiane Taubira annonce envisager de se présenter à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 13:55

L’ancienne garde des sceaux et députée de Guyane a annoncé qu’elle « envisage d’être candidate » à la présidentielle dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, vendredi 17 décembre. Huit candidats sont jusqu’ici déclarés à gauche et à l’extrême gauche, et certains fustigent déjà cette annonce, qui devrait être confirmée à la mi-janvier.