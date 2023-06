information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 15:20

Silence… Moteur… on tourne!

En cette année 2023, les productions cinématographiques venues des différents pays du continent africain rayonnent et font de plus en plus parler d'elles autour du Globe.

Une année record aussi au Festival de Cannes.12 films du continent étaient présentés dans les différentes sections sur la Croisette. Parmi eux, 6 longs métrages, dont "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania.