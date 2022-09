Fête de l'Humanité : "Plus que jamais, nous avons besoin de communisme"

information fournie par France 24 • 10/09/2022 à 09:00

C'est le plus grand événement musical et populaire de France. Chaque année, plus d’un demi-million de personnes se rendent à la Fête de l'Huma. Organisé depuis 1930 à Bezons, l'événement politique, culturel et festif de la rentrée s'installe du 9 au 11 septembre au Plessis-Pâté en Essonne, dans le sud de l'Île-de-France, après avoir connu de belles heures à Montreuil puis à la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Ali Laïdi reçoit son organisateur, Fabien Gay, directeur du journal l'Humanité et sénateur de Seine-Saint-Denis.