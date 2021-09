Festival de Deauville 2021 : Johnny Depp préfère le cinéma français à l'industrie hollywoodienne

information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 11:23

Lassé du pouvoir des grands studios hollywoodiens, l'acteur Johnny Depp se ressource en France, et plus précisément à Deauville, dans le cadre du Festival du film américain. La star a beau avoir triomphé au box-office avec "Pirates des Caraïbes" ou des films de Tim Burton, il dénonce la logique où le profit prime sur la créativité. Il s'est également confié au micro de France 24 sur les différences entre la France et les États Unis en matière de réalisation.