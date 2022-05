Festival de Cannes : la guerre en Ukraine sur les écrans avec "Mariupolis 2"

information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 17:47

La guerre en Ukraine a été racontée vendredi à Cannes par "Mariupolis 2" par le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius tué à Marioupol en avril dernier et monté par sa fiancée Hanna Bilobrova. Les projections des films "Frère et Sœur" d'Arnaud Desplechin, "Eo" de Jerzy Skolimowski, "Trois mille ans à t'attendre" de George Miller et "Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" d'Amandine Fredon et de Benjamin Massoubre sont également très attendues.