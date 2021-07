France 24 • 07/07/2021 à 07:40

La Croisette bouillonnait ce mardi de cette effervescence typique des dernières heures de préparation d'un grand événement. Le 74e Festival de Cannes se tient cette année en juillet, et non pas en mai, en raison de la pandémie. Les masques noirs sont de rigueur sur le tapis rouge et il faut montrer patte blanche, avec pass sanitaire ou test négatif de moins de 48 h.