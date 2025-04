FEMUA : Angélique Kidjo et Kaaris stars de l'édition 2025

information fournie par France 24 • 18/04/2025 à 16:16

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" présenté par Louise Dupont, retour sur la programmation de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA). Plus de 200 artistes venus d’Afrique, d’Europe et des Caraïbes sont attendus, dont les stars Angélique Kidjo et Kaaris, mais aussi les jeunes talents Himra ou encore Smarty. Également au programme ce cette émission : le retour du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, avec un spectacle en hommage à son père et à la culture marocaine et une immersion dans l’univers poétique du Petit prince.