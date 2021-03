Faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid ?

France 24 • 19/03/2021 à 18:32

Un an après le début de la pandémie, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) demande aux pays de soutenir la levée des barrières protégeant les brevets de vaccins anti-Covid. Cette position résulte d'une proposition de l'Inde et de la Chine pour contourner le nationalisme vaccinal et fait débat, y compris au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Alors, faut-il faire des vaccins des biens communs à l'échelle mondiale ? Des réponses avec nos invités.