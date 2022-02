information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 13:38

En Ukraine, des combats meurtriers opposent les forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev depuis l'offensive russe jeudi 24 février. France 24 a interviewé en exclusivité Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne et vice-président de la Commission européenne. Il s'exprime notamment sur la position et l'initiative des Européens.