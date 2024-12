"Everybody Loves Touda" : un film puissant sur l’émancipation féminine

information fournie par France 24 • 17/12/2024 à 15:14

Dans ce numéro, Nabil Ayouch et Nisrin Erradi sont les invités de Louise Dupont. Le réalisateur franco-marocain et son actrice principale évoquent "Everybody Loves Touda", qui raconte l’histoire d’une femme, Touda, cherchant à s’affranchir des contraintes sociales en devenant Cheikha, une chanteuse traditionnelle marocaine. Le film, sélectionné à Cannes et représentant le Maroc aux Oscars, explore l’émancipation féminine et la résistance. L'occasion pour Nabil Ayouch et Nisrin Erradi d'aborder également la question de la censure au Maroc et la réception du film dans leur pays.