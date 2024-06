information fournie par France 24 • 04/06/2024 à 15:45

Les Européennes approchent à grands pas. Dès jeudi et jusqu'à dimanche selon les pays, 397 millions d'électeurs de 27 États membres sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leurs 751 eurodéputés. Et pour espérer envoyer des députés au Parlement européen, il faudra atteindre le seuil de 5 %. Pas facile quand à côté des grosses machines électorales, on est une "petite liste" aux moyens financiers limités. France 2.