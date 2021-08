information fournie par France 24 • 12/08/2021 à 12:09

Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont violé des centaines de femmes et filles dans la région en guerre du Tigré, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilations, selon un rapport d'Amnesty International publié mercredi et critiqué par Addis Abeba.