France 24 • 11/03/2021 à 17:22

Le 5 janvier, en pleine période des célébrations du Noël orthodoxe, les habitants d'un village éthiopien ont été abattus par dizaines par des hommes en uniforme. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, malgré la coupure d'Internet dans le Tigré, en proie à un conflit entre l'armée et des rebelles, on voit trente corps joncher le sol. Celui qui la filme s'approche d'un blessé et s'exclame : "Tu aurais dû achever les survivants !"