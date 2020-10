États-Unis : le vrai débat présidentiel ?

France 24 • 08/10/2020 à 20:18

Plus qu'un tour de chauffe. Aux États-Unis, le débat qui opposait les deux candidats à la vice-présidence ce mercredi a mis aux prises deux prétendants aux premiers rôles. Côté Démocrates, Kamala Harris semble destinée à succéder à Joe Biden avant même l'élection de celui qui deviendrait - en cas de victoire - l'entrant le plus âgé à la Maison Blanche. Côté Républicains, Mike Pence le discret vice-président de Donald Trump nous a rappelé à cette occasion qu'il n'est qu'à un battement de cœur du Bureau ovale. Pence/Harris, et si ce face-à-face des colistiers était le vrai débat présidentiel ?