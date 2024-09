information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 10:47

Le débat entre Joe Biden et Donald Trump en juin avait changé la face de l'élection présidentielle américaine. En sera-t-il de même pour la confrontation mardi entre Kamala Harris et l'ex-président, l'un des rendez-vous les plus attendus de cette campagne hors normes? Les précisions de Sonia Dridi, correspondante France 24 à Washington.