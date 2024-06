Etats-Unis : la guerre à Gaza divise le camp démocrate

information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 11:33

Aux Etats-Unis, le camp de Joe Biden se déchire autour de la guerre à Gaza. L’aile la plus à gauche du parti démocrate souhaite un cessez-le-feu immédiat et durable, alors que les modérés continuent de soutenir Benjamin Netanyahu comme le Président américain. Une élection dans l’Etat de New York reflète ces divisions. Deux candidats démocrates se disputent l‘investiture de leur parti pour un siège au Congrès. L’élection a lieu ce mardi. Reportage à New York de notre correspondante, Fanny Chauvin.