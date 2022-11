États-Unis : la démocratie en danger ?

information fournie par France 24 • 12/11/2022 à 23:50

Des États-Unis "en proie au chaos" : c'est en ces termes que Joe Biden prophétisait la victoire des Républicains aux élections de mi-mandat. Au final, pas de vague rouge, mais une chose est sure : la défiance a bel et bien pris le pouvoir à Washington, où deux Amériques à parts égales s'observent en chiens de faïence en s’accusant de toutes les manipulations. Et si la démocratie américaine était vraiment en danger ? L'invitée de cette émission est la politologue Nicole Bacharan,