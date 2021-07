Eric Piolle : "La primaire écologiste va être l'occasion de parler des sujets de fond"

France 24 • 06/07/2021 à 20:50

Le maire de Grenoble Éric Piolle, candidat à la primaire d'EELV pour la présidentielle, a officiellement lancé sa campagne samedi, entouré notamment de l'ancienne candidate Eva Joly et de la sénatrice Esther Benbassa. Il est convaincu que l'issue de la primaire permettra aux siens de se lancer "unis" dans la course à la présidentielle. Éric Piolle est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans Mardi politique.