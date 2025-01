information fournie par France 24 • 10/01/2025 à 11:38

En seulement quelques années, le narcotrafic et l’insécurité ont explosé en Équateur : les homicides ont augmenté de 800 % entre 2018 et 2023. Au pouvoir depuis un an, le président Daniel Noboa a engagé une lutte armée contre les groupes criminels. Mais cette stratégie guerrière est décriée par les associations de défense des droits humains, qui dénoncent une dérive sécuritaire. Reportage à Guayaquil, épicentre des violences en raison de son port devenu stratégique pour les narcotrafiquants.