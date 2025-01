information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 17:56

Alors que Donald Trump accède à la Maison Blanche, on s'inquiète de ses objectifs en matière d'environnement. Il veut encourager l'exploitation des ressources en hydrocarbure sans respecter les objectifs de réduction des gaz à effet de serre mais y parviendra-t-il?

Depuis sa victoire à la Présidentielle, Joe Biden et son équipe ont tout fait pour renforcer et protéger leur bilan environnemental. L'idée de l'administration sortante était de rendre plus difficile tout retour en arrière.