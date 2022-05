Entre blues et folk, la voie féministe de Mélissa Laveaux

information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 14:42

Musicienne franco-canadienne de parents haïtiens, Mélissa Laveaux sort son quatrième album, "Mama Forget Her Name Was Miracle". De sa voix profonde qu’elle accompagne à la guitare, elle chante la vengeance d’une mère dont la fille a été violée, la puissance d’une pirate, l’engagement de militantes anti-esclavage et la fierté d’une poétesse lesbienne. Porteuse des histoires de ces femmes, féministe au parcours multiculturel, Mélissa Laveaux nous révèle la voie qu’elle s’est forgée.