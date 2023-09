Encore combien de hausses de taux pour la BCE et la Fed ?

information fournie par Ecorama • 04/09/2023 à 14:10

Après des discours assez fermes de la part de Christine Lagarde et Jerome Powell à Jackson Hole au mois d'août, les marchés financiers doutent à présent de la fin prochaine des hausses de taux. Bien que le plus gros soit fait, jusqu'où les banquiers centraux peuvent-ils encore aller ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 4 septembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com