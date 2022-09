En France, le secteur de la petite enfance en crise

information fournie par France 24 • 13/09/2022 à 10:56

En France, le secteur de la petite enfance connaît une importante crise. Manque de personnel, salaires peu attractifs, mauvaises conditions de travail…la situation est telle qu’il y a toujours 10 000 postes non pourvus en cette rentrée 2022. Les crèches françaises ont donc de plus en plus de mal à assurer un accueil de qualité et les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Les éclairages de Frédéric Groux, ancien éducateur de jeunes enfants et psychologue.