En Côte d'Ivoire, 7 millions de personnes dans la pauvreté à cause de la crise sanitaire

France 24 • 21/07/2020 à 23:52

En Côte d'Ivoire, selon une récente étude, 1,3 million de ménage, soit environ 7 millionS de personnes sont passés sous le seuil de pauvreté à cause conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Les familles qui vivent à Abidjan sont encore plus touchées que dans le reste du pays. Bien que l'activité économique reprenne en Côte d'Ivoire, le pays a franchi le cap des 15 000 cas confirmé de Covid-19 et la situation pourrait donc encore s'aggraver pour les ménages les plus vulnérables. Reportage dans ce journal.