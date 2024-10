En Chine, les autorités encouragent le "tourisme rouge", sur les pas de Mao Zedong

information fournie par France 24 • 01/10/2024 à 09:48

Il y a 75 ans, Mao Zedong proclamait la fondation de la République populaire de Chine, devant une foule réunie place Tiananmen à Pékin. Le 1er octobre est, depuis, un jour férié dans le pays. Pour marquer cet anniversaire, certains Chinois se rendent toute la semaine sur des sites historiques, afin de marcher sur les traces de Mao et d'autres dirigeants du parti. C'est ce qu'on appelle le "tourisme rouge", qui encourage le patriotisme. Notre équipe s'est rendue sur place pour en savoir plus sur la manière dont Pékin souhaite que l'on se remémore le passé. Reportage de Yena Lee et Melina Huet.