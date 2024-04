information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 15:29

Cinq ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, nous sommes retournés sur l’île de la Cité, où le chantier avance et la vie reprend son cours. Dans huit mois, la cathédrale devrait rouvrir ses portes au public et célébrer sa première messe depuis la catastrophe. Les chantiers du parvis et des abords, eux, vont se poursuivre.