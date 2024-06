information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 14:28

Emmanuel Macron et son homologue américain, Joe Biden, ont ravivé samedi la flamme du soldat inconnu au cours d'une cérémonie d'accueil célébrant l'amitié entre la France et les Etats-Unis, prélude à des discussions qui couvriront une large éventail de dossiers géopolitiques et économiques. Plus d'informations avec Pierre Bourgois, maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest.