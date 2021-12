Emanuela Del Re : "Un message très clair que l’UE veut envoyer à la société Wagner"

information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 21:43

L’Union européenne a sanctionné lundi 13 décembre la société de sécurité privée russe Wagner pour répondre aux "actions de déstabilisation" menées en Europe et surtouten Afrique. Une décision approuvée à l’unanimité par les ministres des Affaires étrangères de l’UE et qui entre en vigueur immédiatement.Emanuela Claudia Del Re, représentante spéciale de l'UE pour le Sahel, a déclaré lors d’un entretien accordé à France 24 qu’il s’agissait là d’un message de fermeté adressé au groupe Wagner et d’une ligne rouge qu’il ne faut pas franchir.