information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 13:44

Un jour, le confit à Gaza prendra fin et il faudra bien reconstruire. Reconstruire les bâtiments détruits bien sûr, mais aussi reconstruire un avenir pour les Palestiniens et les Israéliens. Comment y parvenir, tant chacun se sent menacé par l'autre ? Analyse de l'historien, poète et ancien ambassadeur de Palestine auprès de l'Unesco, Elias Sanbar.