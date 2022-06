Élections législatives : LREM et la Nupes à couteaux tirés

information fournie par France 24 • 09/06/2022 à 18:39

À trois jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron reprend les rênes de la campagne et, au cours de ses déplacements, réclame une majorité forte. Il doit faire face à la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, dont les sondages prédise une forte percée. En partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, Roselyne Febvre reçoit Carole Barjon, éditorialiste politique à L'Obs, Roland Cayrol, politologue et David Revault d'Allonnes du Journal du Dimanche.

.