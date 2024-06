information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 09:27

À l'approche des législatives, les programmes ont été rendus publics. Jordan Bardella a donné les grandes lignes de celui du RN. Fabrice Leggeri, député européen du RN, est l’invité de Mardi politique. En deuxième partie d’émission, et à l’heure où le camp présidentiel est troisième dans les sondages, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Olga Givernet, députée Renaissance sortante et candidate dans l’Ain, qui espère encore convaincre que ce "bloc central est la solution pour le pays".