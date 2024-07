information fournie par France 24 • 07/07/2024 à 20:04

L'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) est arrivée contre toute attente en tête au second tour des élections législatives, devançant le Rassemblement national (RN) relégué au coude-à-coude avec le camp présidentiel, selon les instituts de sondage Ifop-Fiducial, Ipsos, Opinionway et Elabe. Suivez les interventions et analyses de cette soirée électorale sur France 24-LCP en intégralité : https://www.youtube.com/live/JRWd_uOnbF4?si=e8KLBBQdgDxlDxL1