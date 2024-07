information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 14:17

Les ingérences et influences étrangères concernent aussi le secteur de l'éducation, et pour lutter contre elles, le ministère du même nom a un plan. Il est concocté par l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF). Pour en parler, Ali Laïdi s'est entretenu avec son directeur, Charles Torossian. Pour lui, l'ingérence étrangère dans la sphère scolaire constitue une "zone grise", qui n'a pas toujours été très bien abordée. Explications.