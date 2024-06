Edrs millesima 2028 : est-ce le bon moment pour investir ?

information fournie par Edmond de Rothschild AM • 06/06/2024 à 14:48

Un fonds à échéance répond à un réel besoin des investisseurs : avoir un objectif de rendement à long terme.

Compte tenu du contexte actuel, du profil rendement/risque du portefeuille et de la visibilité offerte par le produit en termes de performance (hors défaut), nous pensons que la solution "fonds datés" doit être au cœur d'une allocation d'actifs diversifiée. Bénéficiant de l'expérience d'une équipe renommée sur cette expertise lancée il y plus de 15 ans chez Edmond de Rothschild Asset Management, EdRS Millesima Select 2028 offre actuellement un rendement brut annualisé à maturité1 de 4.24% (au 02/05/2024) pour une notation moyenne de BBB-.

Retrouvez l'interview d'Alain Krief, Responsable de la gestion obligataire d'Edmond de Rothschild Asset Management pour en savoir plus.



Le rendement mentionné n'est pas garanti. Le calcul est basé sur les données au 2 Mai 2024 et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement.

Ce fonds est noté en catégorie 2, en ligne avec la politique d'investissement du fonds. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d'analyser le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre opinion. Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 est un compartiment de la SICAV de droit français EdR SICAV agréée par l'AMF et autorisé à la commercialisation en France, Autriche, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie Luxembourg, Portugal et Suisse. Risque de perte en capital, Risque de crédit, Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, Risque de taux.