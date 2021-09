information fournie par France 24 • 02/09/2021 à 10:29

Les pénuries de matières premières et de main-d'œuvre n'ont rien de temporaires et elles s'accentuent à travers le monde, en pesant sur l'activité économique et sur les prix. Comment expliquer ces pénuries ? Quels sont les secteurs les plus touchés ? Avec quelles conséquences ? Décryptage dans l'info éco.