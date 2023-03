information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 22:30

"On est dans une radicalisation et une montée des tensions sur les sujets écologistes", elles sont issues "d'une exaspération, de déceptions et de fatigue démocratique et finalement de rage comme on l'a vu à Sainte-Soline". Anthony Cortes, co-auteur de "L'affrontement qui vient. De l'éco-résistance à l'éco-terrorisme?"